شكرا لقرائتكم شاهد جنون الرعب يدبّ فجأة والمئات يهربون من وسط نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مئات من العاملين ومن كانوا مارة في أشهر ساحة بكبرى مدن الدولة الأقوى والأكبر بالعالم، وهي Times Square في مانهاتن بنيويورك، أخافهم هدير محرك دراجة نارية، ظنوه صوت أزيز رصاص ففروا هاربين بعد أن دب فيهم رعب مفاجئ في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء، وكل منهم يحمد ربه أن نجا من أحدهم بدأ بعملية قتل جماعي في الساحة، إلى أن علم بالخبر اليقين فيما بعد.

كل من تحدثت إليهم وسائل الإعلام المحلية، قالوا إنهم ظنوا الهدير صوت رصاص من مسلح بدأ بمجزرة، كالتي حدثت صباح الأحد الماضي وأدت إلى مقتل 31 في مدينة El Paso بتكساس، أو كالتي تلتها بعد 13 ساعة وقضى فيها 8 أشخاص فجر الأحد في مدينة Dayton بولاية أوهايو، لذلك ظهر ما صورته كاميرات المراقبة العامة في "تايمز سكوير" كأنه هروب في فيلم رعب سينمائي، وهو ما نراه في الفيديو المعروض أدناه.

مصدر من شرطة المدينة أخبر قناة WNBC-TV التلفزيونية المحلية، أن 20 على الأقل أصيبوا بجروح ورضوض من التدافع، منهم 6 تم نقلهم للعلاج في مستشفى قريب، فيما أسرع رئيس بلدية نيويورك Bill de Blasio المرشح في الانتخابية الرئاسية العام المقبل، وطمأن النيويوركيين حسابه "التويتري" بأن الهدير ليس رصاصا، بل صوت محرك دراجة، كما بثت المحطات التلفزيونية ما يطمئن أيضا، بحسب ما لاحظته "العربية.نت" من تغطيتها، إلى أن عادت الأمور إلى الساحة طبيعية كما كانت. أما مطلق الهدير من دراجته، فلا أحد يعرفه بعد، إلا أنه تسبب في كثير من الرعب والخسائر، وقد يكون هو نفسه بين من فروا من المكان أيضا، لأنه رأى الآخرين خائفين هاربين، فخاف مثلهم، وهرب.