الاف من مناصري مادورو يحتجون على العقوبات الاميركية

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كراكاس: تظاهر الاف من مناصري الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء في كاراكاس تنديدا بتجميد واشنطن كامل أصول الحكومة الفنزويلية بالولايات المتحدة في قرار اتخذته ادارة الرئيس دونالد ترامب لتصعيد الضغط على مادورو.

وتجمع المتظاهرون الذين ارتدوا ازياء حمراء امام منصة في وسط العاصمة الفنزويلية للاستماع الى قادتهم ولوحوا باعلام فنزويلا.

وحمل المتظاهرون وهم في غالبيتهم من الموظفين واعضاء في ميليشيات موالية لمادورو لافتات كتب عليها "ارفعوا ايديكم عن فنزويلا".

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وقالت مارتا الينا فلوريس البالغة الثانية والستين لوكالة فرانس برس "نحن نقاتل لمواجهة هذه الحرب التي يقومون بشنها بهدف جعل حياتنا مستحيلة".

ومن جهتها قالت بيرتا كاريلو البالغة الثامنة والستين والتي ارتدت زيا عسكريا "سنتغلب على الوضع بوجود الحظر او بغيابه".

وقال ديوسدادو كابيلو رئيس الجمعية التأسيسية التي تضم حصرا موالين للنظام "يتعلق الامر بعدوان جديد وسط جنون الإبادات الجماعية التي تهيمن على الولايات المتحدة". واضاف "ما فعلوه هو زيادة معاناة الناس، بمن فيهم المعارضون".

من جهته اعتبر زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا موقتا لفنزويلا في كانون الثاني/يناير واعترفت به أكثر من 50 دولة بينها الولايات المتحدة، ان العقوبات الاميركية ستطال القادة التشافيين وليس المواطنين. وقال "إنها (العقوبات) موجهة ضد النظام، ضد مادورو. هناك استراتيجية وطنية ودولية بقيادة فنزويلا من اجل وضع حد لمعاناة شعبنا".