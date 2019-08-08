ترمب يصل الى إل باسو

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إل باسو: وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي واجه سيلا من الانتقادات منذ حصول عمليّات إطلاق النار نهاية الأسبوع المنصرم، الأربعاء إلى مدينة إل باسو على الحدود مع المكسكيك حيثُ كان ملّسح قد قتل 22 شخصًا السبت باسم ايديولوجيّة عنصريّة.

والطائرة اير فورس وان الآتية من دايتون التي شكّلت ايضا مسرحا لمأساة اخرى، حطت عند نحو الساعة 14,30 (20,30 ت غ) بحسب صحافي في وكالة فرانس برس. وتزامنا، تجمع مئات المتظاهرين في احدى حدائق ال باسو احتجاجا على زيارة الرئيس الجمهوري المتهم باثارة التوترات بالولايات المتحدة من خلال الخطب التي يلقيها.