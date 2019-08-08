بدء وصول رؤوس أضاحي الأوقاف إلى مجزر أبو سمبل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور الشحات أبو ستيت، مسئول متابعة ملف صكوك أضاحي الأوقاف، إن وزارة التموين قد بدأت مرحلة نقل رؤوس أضاحي الأوقاف إلى مجزر الشرق الأوسط بأبو سمبل بمحافظة أسوان.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم، أن النقل يأتي تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك في الأوقات الشرعية للذبح.