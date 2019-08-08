محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور الشحات أبو ستيت، مسئول متابعة ملف صكوك أضاحي الأوقاف، إن وزارة التموين قد بدأت مرحلة نقل رؤوس أضاحي الأوقاف إلى مجزر الشرق الأوسط بأبو سمبل بمحافظة أسوان.
وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم، أن النقل يأتي تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك في الأوقات الشرعية للذبح.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء وصول رؤوس أضاحي الأوقاف إلى مجزر أبو سمبل بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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