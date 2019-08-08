"مش مقتنع به".. شريف مدكور يوجه رسالة خاصة لمحمد كريم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجَّه الإعلامي شريف مدكور، رسالة إلى الفنان محمد كريم، بعد مشاركته في فيلم "A Score to Settle" للنجم نيكولاس كيدج، والذي تم طرحه بدور العرض خلال الأيام الماضية.

وقال "مدكور" في فيديو بثه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يوم الأربعاء: "تعاملت مع محمد كريم من 20 سنة، وكنا مذيعين مع بعض في قنوات النيل المتخصصة (الأسرة والطفل)، والإدارة كانت مهتمة به جدا، وقدم برنامج كراكيب للأطفال بميزانية كبيرة، ثم برنامج طفولة وبطولة، والإدارة كانت تنظر له ككاريزما، لكن عمري ما شفته كدا وبعض زملائي أكدوا ذلك، ثم مشي من القناة".

وأضاف مدكور: "بعد كده شفناه في فيلم مع هيفاء وهبي، ثم انتشرت فيديوهاته على السوشيال ميديا واتريقنا عليه بما فيهم أنا، لكن النهارده شفت مشهد بيمثل مع نيكولاس كيدج".

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وواصل: "أكيد محمد كريم فيه حاجة مش شايفنها، ورغم ذلك أنا مش مقتنع بيه رغم إن عمري ما اتكلمنا سوا.. لكن أحترم فيه مجهوده، لأنه وصل لحاجة مهمة، ورغم الانتقادات والتريقة لكن كان عنده ثقة في نفسه وكمل ونجح".

واختتم شريف مدكور حديثه قائلًا: "مش مقتنع بيه، بس هو نجح.. برافو عليك يا محمد أنت عملت حاجة مهمة ناس كتير معرفوش يعملوها".