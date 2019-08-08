محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية بالشرق الأوسط.
ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي، أبرز المعلومات عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية:
كانت هذه تفاصيل خبر يوفر 21 ألف فرصة.. 10 معلومات عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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