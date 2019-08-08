يوفر 21 ألف فرصة.. 10 معلومات عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية بالشرق الأوسط.

ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي، أبرز المعلومات عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية: