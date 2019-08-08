​وزير الأوقاف: التزام الحجاج بالتعليمات والمسارات المحددة مطلب شرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال وزير الأوقاف، إن التزام الحجاج بالتعليمات والمسارات المحددة مطلب شرعي وضرورة تنظيمية.
وأضاف في بيان له الأربعاء، أنه "لا بجوز التحايل على القوانين المنظمة ولا على النظام العام في أي مكان فضلا عن الحج الذي هو أمر تعبدي".
وتابع وزير الأوقاف: "لا شك أن التوجيهات المنظمة لشئون الحج تهدف إلى التخفيف من حدة الزحام أو تفاديه ما أمكن، والحيلولة دون حدوث أي تدافعات، وتعمل على تيسير أداء الفريضة على حجاج بيت الله عز وجل، ولا سيما أن فيهم الضعفاء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والضعيف أمير الركب، وأمره يجب أن يراعى، فأخذ أيسر النسك أولى من التدافع على أتمه، كالإشارة إلى الحجر الأسعد تفاديا لما قد يحدث من تدافع لو أصر الجميع على استلامه".
وأشار إلى أن "الحج قائم على التيسير ورفع الحرج، فلا بجوز أن نحمل الناس فيه على المشقات، وما يسر رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) في شيء قدر ما يسر على أمته في شئون الحج، ولنا فيه (صلى الله عليه وسلم) الأسوة الحسنة".
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