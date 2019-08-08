بيطري دمياط: فتح 12 مجزرًا أمام المواطنين بالمجان خلال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط، اليوم الأربعاء، عن فتح المجازر الحكومية في المحافظة بالمجان، طوال أيام عيد الاضحى المبارك.
وأكدت المديرية، في تصريح صحفي، على فتح 12 مجزرًا أمام الراغبين في ذبح الأضاحي، وكذلك التجار، مشددة على أن المديرية تسعى لتوفير كل سبل الدعم للمواطنين خلال العيد.
وفي السياق وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية لاستقبال العيد، مشددة على عدم الذبح في الشوارع حفاظًا على البيئة.
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