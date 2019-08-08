تحالف دعم الشرعية: نرفض أي إجراءات تضر باستقرار وأمن اليمن

صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وأوضح المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الخطيرة وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". Advertisements ودعا العقيد تركي المالكي كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وارهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وارهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وطالب بعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقى بين أبناء الشعب اليمني.

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