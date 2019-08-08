خلال ساعات.. السعودية تعقد المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج

تعقد وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بدءاً من اليوم الخميس 7 ذي الحجة 1440 هـ ، المؤتمر الصحفي للحج ، لتقديم إيجاز عن نتائجتنفيذ خطط أداء الحج ،إلى جانب الجهود المبذولة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.
وكما نشرت وكالة الانباء السعودية، سيتم عقد المؤتمر الصحفي الأول عند الساعة الثانية ظهراً ،بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة وزارتي الصحة والحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة .
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