"نهضة تونس" على خطى إخوان مصر

أعلنت الصحف التونسية عن قرار مفاجي من حركة "النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي بتونس وسط تطورات المشهد السياسي بترشيح زعيمها "عبدالفتاح مورو" رئيس مجلس نواب الشعب بالإنابة، بالإجماع علي تزكيته في الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب اجتماع المجلسمساء أمس الثلاثاء.
تسبب قرار ترشح مورو مفاجأة للشعب التونسي لان حركة النهضة قد أعلنت في وقت سابق أنها لم تنوي بدفع اي مرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة.
الأمر الذي يذكرنا بمثل ما حدث في مصر بعدما تم عزل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث قرر الإخوان عدم ترشح أحدا منهم في الانتخابات الرئاسية، وبعدها أعلنوا عن ترشح الرئيس الراحل محمد مرسي.
يعتقد اخوان تونس ان ترشح أحدا منهم للرئاسة سوف يسهم في إعادة ترميم صفوفهم ومساعدتهم في مواجهة أعدائهم.
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