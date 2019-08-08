اخبار العالم

"نهضة تونس" على خطى إخوان مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الصحف التونسية عن قرار مفاجي من حركة "النهضة" التابعة لتنظيم الإخوان الدولي بتونس  وسط تطورات المشهد السياسي  بترشيح زعيمها "عبدالفتاح مورو" رئيس مجلس نواب الشعب بالإنابة، بالإجماع علي تزكيته في الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب اجتماع المجلس

مساء أمس الثلاثاء.

 

تسبب قرار ترشح مورو مفاجأة للشعب التونسي لان حركة النهضة قد أعلنت في وقت سابق أنها لم تنوي بدفع اي مرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة.

 

Advertisements

الأمر الذي يذكرنا بمثل ما حدث في مصر بعدما تم عزل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حيث قرر الإخوان عدم ترشح أحدا منهم  في الانتخابات الرئاسية، وبعدها أعلنوا عن ترشح الرئيس الراحل محمد مرسي.

 

يعتقد اخوان تونس ان ترشح أحدا منهم للرئاسة سوف يسهم في إعادة ترميم صفوفهم ومساعدتهم في مواجهة أعدائهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "نهضة تونس" على خطى إخوان مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا