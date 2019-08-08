السلطة الفلسطينية تندد بمصادقة الاحتلال على بناء 2300 وحدة استيطانية

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

نددت السلطة الفلسطينية، أمس، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن إسرائيل تتغول في توسيع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من الإدارة الأميركية الحالية. وذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية تتحرك على عدة مستويات لمواجهة التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك في إطار المحكمة الجنائية الدولية. وطالب المالكي بأوسع وأشد إدانة دولية للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في الأنشطة الاستيطانية، لما يشكله من تدمير لحل الدولتين ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وفي السياق، دعت الحكومة البريطانية، أمس، إسرائيل إلى وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية. وأكد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، في بيان صحفي، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي لأنه يؤدي في واقع الأمر إلى ضم الضفة الغربية للمناطق الإسرائيلية.

وذكر أن بلاده ما تزال قلقة للغاية من استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين، لاسيما في منطقة «وادي الحمص»، مشيراً إلى أن لندن تطالب باستمرار بضرورة السماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة «ج».

وقال راب إنه «رغم موافقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة ج، فإنه لا يزال هناك الكثير للقيام به من أجل الاستجابة لاحتياجات قرابة 300 ألف فلسطيني».