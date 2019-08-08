وزير الدفاع التونسي يترشح لانتخابات الرئاسة

ساسي جبيل (تونس) قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، أمس، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين في الانتخابات التي يتوقع أن تشهد تنافساً محتدماً. وأعلن الزبيدي عقب ذلك أنه سيستقيل من منصبه كوزير للدفاع.

والزبيدي (69 عاماً) مستقل ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية من بينها «نداء تونس» و«آفاق تونس».

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