اليمن.. 11 وفاة ونزوح كبير للأهالي جراء السيول بالمحويت والحديدة

صنعاء (الاتحاد) توفي 11 شخصاً على الأقل، غالبيتهم نساء وأطفال، ونزح مئات آخرون بعدما تهدمت وتضررت منازلهم، جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، منذ مساء أمس الأول، في محافظتي المحويت والحديدة. وأعلن مسؤولون محليون، وفاة 11 شخصاً وفقدان آخرين، بعدما تسببت الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق متفرقة في مديرية «ملحان» بمحافظة المحويت. وأكدوا أن السيول تسببت بانهيار 27 حاجزاً مائياً وجرف مزارع وطرقات في المديرية، حيث تهدمت وتضررت العديد من المنازل، فيما أطلقت السلطات المحلية في المحافظة نداء استغاثة للتدخل العاجل لإنقاذ المنكوبين.

كما اجتاحت السيول عدة مديريات في محافظة الحديدة المجاورة، وأفاد سكان بنزوح مئات المدنيين من منازلهم بعدما تضررت، جراء السيول في مديريات «الزيدية والقناوص وحيس والتحيتا والدريهمي والخوخة».

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