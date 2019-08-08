الحوثيون يتلفون مساعدات أممية في ريمه

عدن (الاتحاد)

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية، على إتلاف عشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية، المقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عقب احتجازها في محافظة ريمه.

وأفاد مصدر محلي في ريمه، أن المسلحين الحوثيين اقتحموا عدداً من المخازن التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، بحجة أن المساعدات المتواجدة فيها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، مشيراً إلى الميليشيات قامت بنقل أكثر من 15 طناً من المساعدات الغذائية، وشرعت بإحراق جزء منها، في حين صادرت كميات أخرى، ونقلتها إلى مخازن تابعة لقيادات حوثية في المحافظة.

وأكد مصدر إغاثي، أن الميليشيات قامت باحتجاز كميات ضخمة من المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ومنع توزيعها على المحتاجين، موضحاً أن الحوثيين سعوا إلى إتلاف تلك المساعدات الغذائية، وحرمان الأسر المتضررة من الاستفادة منها، خدمةً لأجندتهم الخبيثة والتدميرية.

واستنكر محافظ ريمه، محمد علي صالح الحوري، ما قامت به ميليشيات الحوثي من إتلاف لمواد الإغاثة وإحراقها، والتسبب في حرمان عشرات العائلات المحتاجة لتلك المعونات، مضيفاً أن استهداف تلك المساعدات، تحت مبررات زائفة، يعد عملاً إجرامياً.