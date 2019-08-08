مقتل وإصابة 50 حوثياً في الضالع

عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

أعلن الجيش اليمني أن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران سقطوا بين قتيل وجريح بمواجهات مع الجيش في محافظة الضالع. وقال الموقع الرسمي للجيش، إن المواجهات خلفت 50 قتيلاً وجريحاً في صفوف الحوثيين، بينهم قيادي ميداني في جبهة «مريس» جنوبي الضالع.

وبحسب الموقع، اندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في قريتي «صولان القديمة والجديدة»، و«تبة الخزان» بمنطقة «الزيلة» غربي منطقة «مريس»، وأشار إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولة الحوثيين وأجبرتهم على التراجع والفرار. وأوضح أن المواجهات قتلت 20 حوثياً بينهم المسؤول على أنشطتها الطائفية في محافظة الضالع المدعو «أبو فايدة» وجرح 30 آخرين، تم إسعافهم إلى مستشفيات مدينة «دمت» ومحافظة ذمار.

وعثر صيادون يمنيون، في محافظة الحديدة، على ألغام بحرية كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية زرعتها في مياه البحر الأحمر لاستهداف السفن التجارية المارة عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، وأفادت مصادر يمنية، أن الألغام البحرية تم العثور عليها في سواحل مناطق «الطائف» بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، عقب خروجها من مياه البحر، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الألغام تعتبر من المتفجرات شديدة الخطورة، وتهدد حياة آلاف الصيادين من أبناء الحديدة والشريط الساحلي الغربي، وتحرمهم من مهنة صيد السمك في المياه الإقليمية اليمنية.

وأكد القيادي في قوات خفر السواحل اليمنية بالحديدة فتحي المعلم، أن الألغام البحرية الحوثية تهدد حياة الكثير من المدنيين الذين يرتادون شواطئ البحر الأحمر، فضلاً عن تشكيلها خطورة على قوارب الصيد والسفن التجارية التي تمر عبر مياه البحر الأحمر، ولفت إلى أن تلك الألغام التي تعمدت ميليشيات الحوثي زراعتها في البحر الأحمر تشكل خطورة كبيرة على السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب وخليج عدن. وأشار إلى أن أكثر من 100 صياد في الحديدة والساحل الغربي تضرروا من الألغام البحرية التي استهدفت قواربهم أثناء مزاولتهم لمهنة الصيد على طول الشريط الساحلي الغربي، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك سريعاً لإيقاف هذا العبث الحوثي والذي بات يهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وفي سياق متصل، قصفت الميليشيات الحوثية أمس، أحياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة. وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات قصفت بقذائف الهاون، منازل الأهالي، في مديرية «التحيتا» جنوبي المحافظة، وأدى القصف إلى تدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار جسمية بمزارع المواطنين. وتواصل ميليشيات الحوثي خروقاتها المستمر للهدنة في محافظة الحديدة، مستهدفة الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على إلحاق أضرار بالغة بالمنازل والممتلكات.