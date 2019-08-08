قرقاش: التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة

أبوظبي، عدن (الاتحاد) اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التطورات حول قصر «المعاشيق» في مدينة عدن مقلقة، معتبراً أن الإطار السياسي والحوار هو الحل وليس التصعيد. وقال معالي الوزير، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خياراً مقبولاً بعد العملية الإرهابية الدنيئة، الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة».

بدوره، عبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، عن قلقه إزاء التصعيد العسكري في عدن، وقال في بيان «إنه يشعر بالقلق إزاء وقوع اشتباكات بالقرب من القصر الرئاسي في عدن»، جاء ذلك بعد أن اندلعت اشتباكات أمس بين قوات تابعة للحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمني في محيط قصر «المعاشيق» بمدينة عدن.

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