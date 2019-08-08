الإمارات تفتتح مشروع مياه "قطابا" في الساحل الغربي لليمن

عدن، الحديدة (الاتحاد، وام)

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، أمس، مشروع المياه الاستراتيجي في منطقة «القطابا»، بمديرية «الخوخة» التابعة لمحافظة الحديدة، في إطار استجابتها السريعة لاحتياجات أهالي الساحل الغربي لليمن.

وأوضح محمد الجنيبي، مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، أن هذا المشروع الاستراتيجي، اشتمل على إعادة تأهيل وتجهيز البئر الارتوازية، وخزان مياه بسعة 100 ألف لتر مكعب، وشبكة مياه بطول 36 ألف متر، وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيخدم أكثر من 2000 أسرة، كانت تعاني شح المياه النقية، في منطقة «القطابا» والقرى المجاورة لها.

من جهته، أكد محمود سعيد، مدير مكتب وحدة النازحين بمديرية «الخوخة»، أن الهلال الأحمر الإماراتي، نفذ جملة من المشاريع في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والمياه، وغيرها من المشاريع الخدمية والمبادرات الإنسانية وحملات التوعية، التي أسهمت في إعادة الأوضاع لطبيعتها في مختلف مناطق المديرية، منوهاً بأن مشروع مياه «القطابا» سيخدم أكثر من 18 ألف نسمة.

وعبّر عدد من أهالي منطقة «القطابا» عن فرحتهم بهذا المشروع، الذي أنهى معاناتهم جراء انعدام المياه النقية، وأعاد الحياة والاستقرار للأهالي، مشيدين بالدعم السخي الذي قدمته وتقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية على امتداد قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي.

وفي سياق متصل، زودت دولة الإمارات مطار عدن الدولي بأجهزة ومولدات كهربائية، بهدف رفع كفاءة المطار ولتسيير حركة الملاحة والسفر، بعد تعطل المولد الوحيد وتوقفه عن العمل، وكانت الإمارات قد أعادت تأهيل المطار، وزودته بأجهزة تفتيش وكمبيوترات لتسهيل معاملات المسافرين من وإلى عدن.

كما تم دعم المطار، بسيارة إسعاف وباصات لنقل المسافرين وافتتاح عيادة طبية ورفدها بالأدوية، وتسلم المطار مولداً كهربائياً بقدرة 1 ميجا وات، بهدف حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، الذي يتسبب في توقف عمل المطار ويعرقل حركة الملاحة، وثمن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمني، الكابتن صالح سليم بن نهيد، هذا الدعم الذي سيحل مشكلة كبيرة كان يواجهها مطار عدن، جراء تعطل المولد السابق ليظل المطار مفتوحاً أمام المسافرين من مختلف المحافظات اليمنية.

إلى ذلك، تسلمت السلطة المحلية والصحية في محافظة الضالع، شحنة جديدة من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، للتخفيف من معاناة الجرحى والمرضى بالمحافظة، في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المحافظة، جراء تزايد أعداد الجرحى والمصابين، جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على عدد من مناطق المحافظة، ويأتي وصول المساعدات الطبية ضمن حملة إغاثة طارئة أطلقتها دولة الإمارات لتقديم العون والمساندة لأهالي الضالع خصوصاً في القطاع الطبي، الذي يشهد تدهوراً كبيراً في ظل استمرار العمليات العسكرية في عدد من مناطق المحافظة.

وثمن وكيل أول محافظة الضالع، نبيل العفيف، الجهود المقدمة من قبل دولة الإمارات، واستمرار إيصالها للمساعدات الطبية الطارئة لدعم مستشفى «النصر العام» من أدوية ومستلزمات طبية مختلفة، تسهم في رفع المعاناة عن المرضى وضحايا الحرب الذين يسقطون على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأشار العفيف، إلى أن شحنات سابقة تسلمتها إدارة مستشفى «النصر العام»، الذي يعد المستشفى الحكومي الوحيد الذي يقدم خدماته العلاجية للمرضى والجرحى الذين يسقطون جراء الاستهدافات المستمرة للميليشيات على قرى الضالع، مضيفاً أن المساعدات الطبية تضمنت أدوية ومستلزمات صحية ضرورية.

من جانبه، ثمن مدير مستشفى «النصر العام»، الدكتور محمود علي حسن، استمرار الدعم الإغاثي المقدم من الإمارات، والذي جاء عقب النداءات والمناشدات التي أطلقتها إدارة المستشفى لإنقاذ الوضع الصحي في الضالع، نتيجة تزايد ضحايا الحرب المستمرة في المحافظة.

وأكدت إدارة المستشفى، أن الإمارات من خلال ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، قدمت الكثير للمستشفى الذي يعاني من شح الإمكانيات، خصوصاً مع تزايد أعداد جرحى الحرب القادمين من عدة مناطق في ضواحي الضالع، التي لا تزال تشهد أعمالاً عسكرية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، لافتة إلى أن جهود الإمارات أسهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة الأهالي والجرحى، وأسهمت في تغطية حالة العجز التي يعاني منها المستشفى من أدوية ومستلزمات طبية ضرورية، لإنقاذ المصابين والجرحى القادمين من المناطق المتضررة.

وقدم مدير المستشفى الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي، على تقديم الدعم الصحي والطبي الطارئ، لافتاً إلى أن هذا الدعم ليس بغريب على الإمارات السباقة في تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية الطارئة لمحافظة الضالع وأبنائها المتضررين في كل الظروف والمراحل.