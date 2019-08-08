انقسام “البام” يتعمق.. اللجنة التحضيرية لمؤتمر تيار بنشماش تجتمع

يسير حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني أكبر حزب سياسي داخل قبة البرلمان برأسين، بعد اتخاذ الأمين العام للحزب حكيم بنشماش لقرار إحداث لجنة تحضيرية ثانية للمؤتمر الرابع للحزب، تعمل بشكل متوازي مع اللجنة التحضيربة الأولى التي تضم خصومه في الحزب.

ويتجه البام اليوم نحو تكريس هذا المسار، بإعلان أحمد التهامي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لتيار بنشماش، اليوم الأربعاء، عن تحديد موعد أول اجتماع لرؤساء ونواب ومقرري هياكل اللجنة التحضيرية، بعد غد الجمعة، للشروع الفعلي في التحضير للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.

يشار إلى أنه بعد أشهر من انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي الانتخابات التي قسمت الحزب وأفرزت “تيار المستقبل”، عاد حكيم بنشماش الأمين العام للحزب، لعقد لجنة تحضيرية موازية للجنة الأولى وانتخاب رئيس لها، لتوازي اللجنة الأولى التي يرأسها سمير كودار، يرأسها التهامي.

ورفض القضاء الاستعجالي منتصف شهر يونيو الماضي بمدينة أكادير، طلبا تقدم به حكيم بنشماش لإيقاف عقد اللجنة التحضيرية الأولى للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة في مدينة أكادير.

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بنشماش الذي كان يطعن في شرعية الاجتماع الثاني لهذه اللجنة التي يترأسها سمير كودار، تقدم بطلب إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يطلب فيه إصدار الأمر بإيقاف انعقاد الاجتماع، لكن المحكمة لم تسايره في ذلك، ما يجعل الاجتماع في حالة قانونية.