قررت لجنة المسابقات بالكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، تأجيل نهائي كأس السوبر الإفريقي، الذي كان مقررا خوضه بالإمارات، أيام 16 أو17 أو18 من غشت الجاري.
وأكد الترجي التونسي عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد تاريخ جديد للمباراة التي تجمع عادة بين بطل دوري أبطال إفريقيا، والمتوج بكأس الكونفيدرالية “كاف”.
ومن المرتقب أن يجمع نهائي السوير، بين الزمالك المصري الفائز بكأس “كاف”، والترجي التونسي الذي منحته لجنة الانضباط داخل الاتحاد الإفريقي، لقب دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من الخروقات التي شهدها إياب المباراة النهائية أمام الوداد الرياضي.
ولم تعرف المواجهة نهايتها في وقتها القانوني، بعد أن توقفت عند الدقيقة 58، بسبب رفض الحكم الغامبي باكاري غاساما هدفا مشروعا للفريق الأحمر، قبل أن يكتشف لاعبو الوداد عدم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن كان مقررا له منتصف الشهر الجاري.. السوبر الإفريقي يؤجل إلى موعد لاحق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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