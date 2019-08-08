كأس السوبر التركي.. بلهندة يسجل ويقود غلطة سراي للتتويج باللقب

ساهم الدولي المغربي يونس بلهندة، المحترف في صفوف نادي غلطة سراي التركي، في فوز فريقه بكأس سوبر تركيا، اليوم الأربعاء، بتفوقه على بلدية أكهيسار سبور، بهدف دون مقابل.

وتمكن بلهندة من إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 من عمر الجولة الأولى، بتسديدة رائعة لم تترك أي حظ لحارس مرمى الفريق المنافس، وهو الهدف الذي حافظ عليه بطل الدوري التركي، طيلة الدقائق المتبقية من المواجهة.

ولعب صاحب 29 عاما النهائي كلاعب رسمي، قبل أن يتم تغييره في الوقت البديل للقاء، علما أنه تلقى بطاقة صفراء قبل 25 دقيقة على نهاية زمن المباراة الأصلي.

وأهدى بلهندة غلطة سراي لقبه السادس في كأس السوبر، كما ثأر له من خسارته نهائي السنة الماضية أمام بلدية أكهيسار الذي حسم لقب بركلات الترجيح(5_4)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.