في غرب آسيا.. التعادل الايجابي يحسم مواجهة الكويت والاردن

رياضة 2019-08-07 | 21:40 980 مشاهدة حسم التعادل الايجابي 1-1 مواجهة الكويت والاردن التي اقيمت على ملعب فرانسوا حريري ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم. وانتظر الازرق الكويتي خمس دقائق فقط، حتى تمكن من تسجيل هدفه عن طريق اللاعب فيصل زايد من علامة الجزاء. وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع بأن المنتخب الكويتي حسم اللقاء، نجح منتخب النشامى بادراك التعادل عن طريق اللاعب سالم عجالين في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.



التعادل اوصل الكويت الى النقطة الرابعة في صدارة الترتيب وبالتساوي مع البحرين، فيما اصبح في جعبة الاردن نقطة واحدة في المركز الاخير بفارق الاهداف عن التعادل اوصل الكويت الى النقطة الرابعة في صدارة الترتيب وبالتساوي مع البحرين، فيما اصبح في جعبة الاردن نقطة واحدة في المركز الاخير بفارق الاهداف عن السعودية المحرر: محمد خليل

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