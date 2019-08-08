دولة الإمارات تنقل تجربة ثقافة التسامح إلى إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مسعى منها لنشر تجربة ثقافة التسامح التي جعلت دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية، دعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بإثيوبيا قادة الطوائف الدينية المختلفة في إثيوبيا إلى مقر السفارة للمشاركة في المائدة المستديرة لعام التسامح؛ بهدف نقل تجربة ثقافة التسامح والانسجام إلى إثيوبيا ونبذ كل أشكال التفرقة والتطرف.

أجرت "العين الإخبارية" بهذه المناسبة عدة لقاءات مع قادة الطوائف الدينية المختلفة في إثيوبيا حول جهود دولة الإمارات لنشر تجربة ثقافة التسامح التي جعلتها حاضنة لقيم التسامح والسلم والتعددية الثقافية،في العالم.