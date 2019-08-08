التحالف العربي يتابع بقلق تطورات الأحداث في عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، الخميس، أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة (عدن).



وأوضح العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعياً في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي تلك المرحلة الحرجة.

وطالب المالكي بعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقى بين أبناء الشعب اليمني.