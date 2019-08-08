بومبيو: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لن تعيق المحادثات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن عمليات إطلاق صواريخ قصيرة المدى بشكل متكرر من جانب كوريا الشمالية ليست عائقا أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأطلقت بيونج يانج صواريخ قصيرة المدى الثلاثاء، للمرة الرابعة في أقل من أسبوعين، وحذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من أن الأمر يتعلق بـ"تحذير" لواشنطن وسؤول بسبب المناورات العسكرية التي ترى فيها الشمال عائقا أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وردا على سؤال عما إذا كانت تلك التجارب الصاروخية تجعل الأجواء أقل ملاءمة لهذه المحادثات، أجاب بومبيو ببساطة "لا".

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وتابع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب في واشنطن: "نحن نشاهد ما يحدث في كوريا الشمالية". وذكّر بأنه عندما وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017 "كانت هناك تجارب نووية" و"إطلاق لصواريخ بعيدة المدى".

وبومبيو الذي عاد خالي الوفاض من زيارة لبانكوك، حيث حاول عبثا أن يلتقي ممثلين عن كوريا الشمالية على هامش مجموعة من الاجتماعات الإقليمية، قال الأربعاء: "نأمل بأننا نستطيع في الأسابيع المقبلة العودة لطاولة المفاوضات".

وأردف بومبيو: "نستعد لمفاوضات في الأسابيع القليلة المقبلة ونتوقع أن يتمكن الفريقان من الاجتماع".

وهددت بيونج يانج بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعدما أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوما، منددة ببدء المناورات العسكرية المشتركة واعتبرتها "انتهاكا صارخا" لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وتتضمّن المناورات العسكرية السنوية التي بدأت، الإثنين الماضي، في معظمها محاكاة على الكمبيوتر تهدف إلى اختبار قدرة كوريا الجنوبية في قيادة العمليات في حالة حرب.