شرطة قرغيزستان أطلقت عملية أمنية لاحتجاز رئيس البلاد السابق ألمازبيك أتامبايف

أعلن مكتب رئيس قرغيزستان السابق، ألمازبيك أتامبايف، أنّ "الشرطة بدأت عمليّة أمنيّة تهدف إلى احتجازه"، لافتًا إلى أنّ "أنصارًا له يحاولون منع الشرطة من دخول الأرض التابعة لمنزله".
وذكر أنّ "عناصر الأمن استخدموا الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية أثناء اقتحامهم لمنزله".
وكان قد صوّت برلمان قرغيزستان يوم 27 حزيران لصالح حجب الحصانة عن أتامبايف وسحب صفة الرئيس السابق للبلاد منه، ممّا يتيح إمكانيّة محاسبته قضائيًّا في قضايا فساد عديدة، اتّهم بالتوّرط فيها خلال فترته الرئاسية في 2011-2017، فضلًا عن اتهامه باغتصاب السلطة والإفراج غير الشرعي عن عزيز باتوكاييف، أحد زعماء العصابات الإجرامية في البلاد.
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