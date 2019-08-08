سفير سوريا بطهران: كل أحداث المنطقة تؤكد فشل المخططات الأميركية ضدإيران

أكّد السفير السوري في ​طهران​ ​عدنان محمود​، أنّ "العقوبات ضدّ وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، مؤشّر واضح على قوّة واقتدار وتأثير الدبلوماسية الإيرانية في مواجهة سياسة التضليل والخداع وقلب الحقائق، الّتي تعتمدها ​الإدارة الأميركية​ في تعاملها مع قضايا المنطقة".

ونوّه في تصريح صحافي، إلى أنّ "النموذج الّذي قدّمته إيران قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة السياسة العدوانيّة الأميركيّة، هو تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز القدرات الذاتيّة والوطنيّة في جميع المجالات"، موضحًا أنّ "كلّ الوقائع والأحداث في المنطقة تؤكّد فشل المخطّطات الأميركية ضدّ إيران وجبهة المقاومة". وأشار إلى "تمسّك ​سوريا​ وإيران وحلفائهم بمبادئهم الراسخة في الدفاع عن حقوق شعوبهم، ورفض نهج الهيمنة والغطرسة والحصار والعقوبات الأحادية الأميركية والتمسّك بسيادتهم الوطنيّة".