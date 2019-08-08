انتقد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب قرار الحكومة الإسرائيلية بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأشار راب الى أنه "يجب على تل أبيب أن تتوقف عن التوسعات الاستيطانية لكونها تتعارض مع القانون الدولي الخاص بالسيادة على الضفة الغربية ".
وكان مجلس التخطيط الأعلى التابع لـ"الإدارة المدنية" الاسرائيلية في الضفة الغربية، صادق على إيداع مخطط لبناء 2000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "ميتساد"، وعلى سريان مخطط لبناء 100 وحدة سكنية في مستوطنة "إيبي هناحال".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا: على تل أبيب التوقف عن التوسعات الاستيطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.