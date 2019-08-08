وزير خارجية بريطانيا: على تل أبيب التوقف عن التوسعات الاستيطانية

انتقد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب قرار ​الحكومة الإسرائيلية​ بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في ​الضفة الغربية​.

وأشار راب الى أنه "يجب على ​تل أبيب​ أن تتوقف عن التوسعات الاستيطانية لكونها تتعارض مع القانون الدولي الخاص بالسيادة على الضفة الغربية ".

وكان مجلس التخطيط الأعلى التابع لـ"الإدارة المدنية" الاسرائيلية في الضفة الغربية، صادق على إيداع مخطط لبناء 2000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "ميتساد"، وعلى سريان مخطط لبناء 100 وحدة سكنية في مستوطنة "إيبي هناحال".