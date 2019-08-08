11 قتيلا وعدد من المصابين بإطلاق نار من قبل الحرس الرئاسي اليمني في عدن

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية نقلا عن مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي ​اليمن​ي بأنه "سقط 11 قتيلا وعدد من المصابين ب​إطلاق نار​ من قبل الحرس الرئاسي في عدن".

وأشار المصدر إلى أن "11 قتيلا سقطوا بالإضافة إلى عدد من الجرحى، إثر إطلاق نار من ألوية الحماية الرئاسية على مشيعي ضحايا الاستهداف لمعسكري الجلاء و​الشرطة​".

وكان مصدر في قيادة قوات ​التحالف العربي​، أشار للوكالة الى أن "طائرات سعودية تحلق فوق سماء عدن، وسط ​اشتباكات​ عنيفة ومحاولات لاقتحام قصر معاشيق الرئاسي".

واندلعت اشتباكات محدودة، صباح اليوم بين مسلحين، وبين قوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.