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11 قتيلا وعدد من المصابين بإطلاق نار من قبل الحرس الرئاسي اليمني في عدن

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أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية نقلا عن مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي ​اليمن​ي بأنه "سقط 11 قتيلا وعدد من المصابين ب​إطلاق نار​ من قبل الحرس الرئاسي في عدن".

وأشار المصدر إلى أن "11 قتيلا سقطوا بالإضافة إلى عدد من الجرحى، إثر إطلاق نار من ألوية الحماية الرئاسية على مشيعي ضحايا الاستهداف لمعسكري الجلاء و​الشرطة​".

وكان مصدر في قيادة قوات ​التحالف العربي​، أشار للوكالة الى أن "طائرات سعودية تحلق فوق سماء عدن، وسط ​اشتباكات​ عنيفة ومحاولات لاقتحام قصر معاشيق الرئاسي".

واندلعت اشتباكات محدودة، صباح اليوم بين مسلحين، وبين قوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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