مارتن غريفيث: الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في عدن

أعرب المبعوث الأممي إلى ​اليمن​، ​مارتن غريفيث​، عن قلقه من جراء التصعيد العسكري في محيط قصر المعاشيق الرئاسي ب​محافظة عدن​، مشيراً إلى "أنني شعرت بالقلق إزاء التصعيد العسكري في عدن، وخاصة عقب ​تقارير​ تفيد بوقوع ​اشتباكات​ على مقربة من القصر الرئاسي وكذلك إزاء الخطاب الأخير الذي يشجع على ​العنف​ ضد المؤسسات اليمنية"، داعيةً الجهات السياسية إلى التهدئة والجلوس إلى ​طاولة الحوار​.

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