سبع وفيات و8 آلاف مشرد جراء فيضانات سيراليون

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فريتاون: لقي ستة أشخاص حتفهم وشرد ثمانية آلاف شخص في سيراليون اثر فيضانات نجمت عن امطار غزيرة تهطل على هذا البلد الواقع في غرب افريقيا منذ الجمعة، بحسب ما أعلن الاربعاء مسؤول في الامن القومي.
وقال جون فاندي مدير مكتب الامن القومي المكلف الحالات الطارئة "نؤكد وفاة سبعة أشخاص فيما تضرر بشدة ثمانية آلاف آخرين جراء الفيضانات في فريتاون ومناطق أخرى من البلاد منذ الجمعة".
وأوضح ان معظم الضحايا هم من سكان "مدن الصفيح ومناطق مستنقعات".
وشملت الامطار العاصمة فريتاون ومدنا اخرى على غرار تومبو وكايلاهون وبروجيهون وبلاما.
وشهدت سيراليون في الاعوام ال15 الاخيرة اربعة فيضانات كبيرة طاولت بخسائرها 220 الف شخص وتسببت بأضرار اقتصادية كبيرة، بحسب البنك الدولي.
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