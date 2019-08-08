إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ليست عائقا أمام المفاوضات

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واشنطن: اكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الأربعاء ان عمليات اطلاق صواريخ قصيرة المدى بشكل متكرر من جانب كوريا الشمالية ليست عائقا امام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

واطلقت كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى الثلاثاء، للمرة الرابعة في اقل من اسبوعين. وحذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونع اون من ان الامر يتعلق ب"تحذير" لواشنطن وسيول بسبب المناورات العسكرية المشتركة التي يرى فيها الشمال عائقا امام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع الاسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وردا على سؤال عما اذا كانت تلك التجارب الصاروخية تجعل الاجواء اقل ملاءمة لهذه المحادثات، اجاب بومبيو ببساطة "لا".

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وتابع خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني دومينيك راب في واشنطن "نحن نشاهد ما يحدث في كوريا الشمالية". وذكّر بانه عندما وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام 2017 "كان هناك تجارب نووية" و"اطلاق لصواريخ بعيدة المدى"، مشددا على ان "هذا الامر لم يحدث" بالاونة الاخيرة "وهذا شيء جيد".

وبومبيو الذي عاد خالي الوفاض من زيارة لبانكوك حيث حاول عبثا ان يلتقي ممثلين عن كوريا الشمالية على هامش مجموعة من الاجتماعات الاقليمية، قال الاربعاء ايضا "نأمل في اننا سنستطيع في الاسابيع المقبلة العودة الى طاولة المفاوضات". ولم ترسل بيونغ يانغ وفدا رفيعا الى بيونغ يانغ.

واردف بومبيو "اننا نستعد لمفاوضات في الاسابيع القليلة المقبلة ونتوقع ان يتمكن الفريقان من الاجتماع".