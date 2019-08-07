بعد عودته من صلاة الفجر.. الفقر يدفع ستينيا للانتحار أمام باب منزله

وضع رجل في الستينيات من العمر حد لحياته صباح اليوم الأربعاء، بعدما تم العثور عليه مشنوقة بدوار أغبال الشعرة بزراردة إقليم تازة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن زوجة الهالك عثرت على جثة زوجها معلقة أمام باب منزله بعد عودته من صلاة الفجر، مما استنفر قائد قيادة الزرارة وعناصرالدرك الملكي وبعض أعوان السلطة المحلية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يرجح بقوة أن يكون الفقر وقلة الحيلة، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى والدخول المدرسي، هو ما دفع الهالك لوضح حد لحياته بهذه الطريقة المؤلمة، هاربا من الأزمة.

هذا وقد تم فتح تحقيق في الحادث من طرف عناصر الدرك الملكي، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.