هدف هازار يقود ريال مدريد للفوز على ريد بول سالزبورغ

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف دون رد، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

ونجح البلجيكي إيدين هازار المنتقل حديثا إلى الفريق الملكي، في توقيع هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 19 من عمر الجولة الأولى، وهو الهدف الأول للاعب تشيلسي الانجليزي السابق، بقميص ريال مدريد منذ انضمامه إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وخاض هازار قبل مباراة اليوم، خمس مواجهات ودية مع “الميرينغي” لكنه فشل خلالها في توقيع أو صناعة أي هدف لزملائه، مما أثار حفيظة أنصار الريال، الذين وجهوا انتقادات للاعبهم الجديد، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في وزن صاحب 28 عاما.