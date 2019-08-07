البيضاء.. مناوشات بين سائقي حافلة وأجرة تنتهي بحادث سير خلف 6 إصابات خطيرة

أصيب أزيد من 6 أشخاص في حادثة سير خطيرة، في شارع الحزام الكبير، في الحي المحمدي، في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعدما دخل سائق حافلة للنقل الحضري في مناوشات مع سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحادثة الخطيرة خلفت إصابة أزيد من ستة أشخاص، بإصابات متفاوتة الخطورة، ليتم نقلهم في وضعية صحية حرجة إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن سائق حافلة النقل الحضري التابعة لشركة “لوكس”، والتي تؤمن الخط رقم “88”، دخل في مناوشات مع سائق سيارة الأجرة، الأمر الذي أدى إلى الاصطدام الأخير بسيارات خاصة كانت تعبر الطريق، ليتسبب في إصابة أزيد من 6 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة.