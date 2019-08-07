طنجة.. ولي العهد في ضيافة مطعم أبو زعيتر

حل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ليلة أمس الثلاثاء، ضيفا على مطعم “أبو زعيتر” في منطقة “مارينا باي” بمدينة طنجة.

وعلم “اليوم 24” من مصادره، أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تناول وجبة العشاء في مطعم “3HS”، المختص في وجبات “البورغر”، والذي يملكه البطل العالمي في رياضة القتال الحر أبو زعيتر.

وأشارت نفس المصادر أن ولي العهد كان مرفوقا بحراسه الشخصين أثناء زيارته للمطعم.

وافتتح أبو زعيتر قبل مدة قصيرة الفرع الأول لسلسلة مطاعمه بالمغرب، وكان ذلك بحضور عدد من أصدقائه النجوم من بينهم ريدوان وأمينوكس ونعمان بلعياشي.

يذكر أن أبو زعيتر من بين المشاهير المقربين من الملك محمد السادس، إذ ظهرا معا في أكثر من صورة نشرها البطل المغربي على حساباته بمواقع التواصل.