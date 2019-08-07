طنجة.. الجماعة تصدر قرارا بمنع شي رؤوس الأضاحي في الشوارع والأحياء -وثيقة

أصدرت جماعة طنجة، اليوم الأربعاء، قرارا تمنع فيه شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات في المدينة.

وبحسب الجماعة، فإن القرار يدخل في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى، وما تقتضيه هذه العملية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجيستية.

وأوضحت الجماعة أن قرارها يعتبر ساري المفعول ابتداء من 7 غشت الجاري، إذ يُعهد إلى السلطة المحلية، ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة بتنفيذه في دوائر اختصاصها.

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ولم تطرح الجماعة أي حلول بديلة، بخصوص الأزمة التي يمكن أن يخلقها قرار المنع، خصوصا وأن غالبية الساكنة تقوم بشي رؤوس الأضاحي عند مجموعة من شباب الأحياء الذين يقبلون على هذه المهنة بكثرة في أيام العيد.