على مقربة من عيد الأضحى، أعلنت بلديات عدد من المدن، عن فتح أبواب المذابح العمومية أمام المواطنين، من أجل ذبح أضاحيهم على أيدي جزارين محترفين.
وفي ذات السياق، أعلنت جماعة مكناس، التي يرأسها عبد الله بوانو، عن فتح المجازر الجماعية في وجه الأشخاص الراغبين في ذبح الأضحية يوم العيد، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية عصر يوم العيد، بتنسيق مع جمعيات بائعي اللحوم بالمدينة.
من جانبها، أصدرت جماعة سلا، اليوم الأربعاء، إعلان بخصوص الذبح بالمجزرة الجماعية، أعلن فيه الرئيس جامع المعتصم، إلى علم الساكنة، أنه سيتم فتح أبواب المجزرة الجماعية لسيدي موسى من أجل ذبح أضاحي العيد من طرف جزارين محترفين، محدد ثمن لذبح الخروف وثمن لذلح الأبقار، مع إمكانية استقبال الأضاحي ابتداء من يوم الأحد.
إلى جانب الجهود المحلية استعدادا لعيد الأضحى، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة حملة تحت شعار “عيد مبارك نظيف”، من أجل تنظيم عمليات الذبح والحفاظ على نظافة المدن خلال أيام العيد.
وتقول الوزارة إن أيام العيد تشهد ارتفاع في النفايات المنزلية، وسلوكات مضرة بالبيئة، ما يستدعي التدخل للتشجيع على ممارسات جديدة، بالحفاظ على نظافة أماكن الذبح وجمع المخلفات في أكياس مغلقة وعدم رمي هذه المخلفات في قنوات الصرف الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل عيد الأضحى.. مدن تفتح الباب أمام المواطنين للذبح في المجازر البلدية عوض المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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