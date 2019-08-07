هام للبيضاويين.. “الترامواي” يتوقف صباح عيد الأضحى -التفاصيل

بمناسبة عيد الأضحى، أعلنت شركة طرامواي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، عن جدول زمني جديد خاص بأيام العيد.

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء، إن مواقيت قاطرات الطرامواي يوم عيد الأضحى سيتوقف صباحا، حيث لم تبرمج أول رحلة للخط الأول من محطة سيدي مومن إلا على الساعة 12 ظهرا، ومن محطة ليساسفة إلا على الواحدة بعد الظهر.

تعطل حركة “ترامواي” البيضاء صباح العيد سيشمل كذلك الخط الثاني، حيث تمت برمجة أول رحلة لم من محطة سيدي البرنوصي على الساعة 12 ظهرا، ومن محطة عين الذئاب على الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الإثنين.

وتؤكد شرطة “ترامواي” البيضاء، أن وتيرة مرور قاطرات الطرامواي يوم العيد ستكون كل ربع ساعة، غير أن تغير مواقيت الطرامواي ينتظر أن يبقى متغيرا إلى حدود يوم الأربعاء 21 غشت، حيث تقول الشركة أنه ابتداء من يوم ثاني عيد سيتم تطبيق مواقيت الأحد والعطل طيلة الأسبوع.