دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الرجاء تصل غامبيا والكل عازم على العودة بنتيجة إيجابية

حطت بعثة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعاصمة غامبيا بانغول، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حيث سيخوض الفريق الأخضر مباراة ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد بريكاما يونايتد الغامبي.

وساد جو من التفاؤل بين مكونات الرجاء، الذي سيحاول لاعبو الفريق استثماره من أجل العودة بنتيجة إيجابية، تخول لهم مناقشة مباراة الإياب بأريحية نسبية.

ويغيب عن بطل كأس السوبر الإفريقي ضد بريكاما، كل من عبد الرحيم شاكر، وعمر العرجون بسبب الإصابة، بالإضافة للثنائي إلياس الحداد وحميد أحداد، غير المؤهلين لخوض هذا الدور، على أن يكونا حاضرين ابتداء من الدور الأول حال نجاح الرجاء في التأهل.

وتقام المباراة السبت القادم، بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي، على أن تجرى مواجهة الإياب أسبوعا بعد ذلك.