اخبار العالم

ريال مدريد يقدم عرضا رسميا لضم نيمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الإسباني تقدم بعرض رسمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات نجمه البرازيلي، دا سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن ريال مدريد تقدم بعرض بقيمة 120 مليون يورو بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، وفي انتظار موافقة اللاعب البرازيلي.

وأضافت الصحيفة " يعرف هذه التحركات بشكل مباشر، ويتوقع أن يظل نيمار ثابتًا في رغبة العودة للفريق الكاتالوني".

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تواصل بالفعل مع وكلاء نيمار، لتقديم عرض رسمي لمدة 5 مواسم، وينتظر الميرنغي موافقة اللاعب البرازيلي.

واختتم التقرير "كل شيء سيتم حسمه خلال 24 ساعة، ولكن نيمار قد ينتهي به المطاف إلى ريال مدريد".

يذكر أن نيمار يرغب في العودة إلى صفوف برشلونة، ويسعى النادي الكاتالوني للتخلص أولًا من فيليب كوتينيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يقدم عرضا رسميا لضم نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا