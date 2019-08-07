سامسونج تعتزم إنتاج عدسات لاصقة يمكنها التصوير وتسجيل الفيديوهات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية إن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، تعمل على تطوير عدسات لاصقة يمكنها تسجيل وعرض الصور والفيديوهات.

والعدسات ستكون قادرة على تسجيل الفيديو والتقاط الصور، وقريباً ستصبح حقيقة، بعد أن حصلت سامسونج على براءة اختراع في الولايات المتحدة لتطويرها.

وتتميز العدسات بأجهزة استشعار للحركة، مما يعني أنه يمكن للمستخدم التحكم في وظائفها باستخدام حركات العين المختلفة، مثل الرمش أو النظر للأعلى.

وأشارت الشركة إلى أن العدسات اللاصقة ستكون قادرة على تلقي الأوامر من خلال هوائي مدمج بها، وعرض الفيديو أمام عين المستخدم مباشرة.

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ويمكن للعدسات اللاصقة أيضاً أن تبث الصور ومقاطع الفيديو مباشرة في عيون مرتديها.

وأعلنت الشركة أنها قدمت ابتكارها لمكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وتمت الموافقة عليه.

وهذه ليست التجربة الأولى التي تقدمها سامسونج، حيث تقدمت الشركة سابقاً بطلب الحصول على براءة اختراع لنظارات ذكية مع سماعة بلوتوث وشاشة عرض عام 2014.