دكتان عشائريتان احداها في الشعب والاخرى بمدينة الصدر

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان منطقتي الشعب ومدينة الصدر شهدتا حدوث دكتين عشائريتين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دگة عشائرية استخدمت فيها اسلحة متوسطة على احد المنازل في منطقة الشعب شمالي بغداد، ما ادى الى حرق المنزل"، مبينا ان "القوات الامنية تدخلت على الفور".

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واضاف المصدر ان "دگة عشائرية اخرى حدثت ضمن قطاع ٢٩ بمدينة الصدر واستخدمت فيها اسلحة متوسطة ايضا دون اية اصابات تذكر".

يذكر ان مجلس القضاء الأعلى وجه في وقت سابق بالتعامل مع ما يعرف بـ"الدكة العشائرية" وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.