قائد شرطة النجف يأمر بفتح الشوارع المغلقة منذ سنوات في مقبرة وادي السلام

وجه قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن سكر، الاربعاء، بفتح الشوارع المغلقة منذ سنوات في مقبرة وادي السلام. وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قائد شرطة النجف العميد فائق فليح حسن سكر تفقد مقبرة وادي السلام من أجل تطبيق الخطة الأمنية". واضاف ان "قائد الشرطة أمر بإزالة العوارض الكونكريتية داخل المقبرة القديمة وفتح الشوراع المغلقة منذ سنوات وبوابات جديدة لتسهيل حركة مرور المركبات والمواطنين".

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