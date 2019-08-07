الزراعة مستنكرة حرق دواجن الديوانية: لن نقف مكتوفي الأيدي ازاء هذه الافعال

استنكرت وزارة الزراعة، الاربعاء، حرق مشروع دواجن الديوانية، فيما اكدت انها لن تقف مكتوفة الايدي ازاء هذه الافعال.

وقال وزير الزراعة صالح الحسني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء من يقوم بأعمال الحرق ومنها حرق مشروع دواجن الديوانية"، مشددا على "مواصلة العمل لدعم كافة مشاريع الدواجن في البلاد بغية توفير منتجات البيض واللحوم البيضاء في الأسواق المحلية".

واضاف الحسني ان "استطلاعا للمشروع قد تم من قبل المختصين تبين من خلاله أن الاضرار قد لحقت بالمنشآت المعدة للتربية"، موضحا انه "تم نقل الطيور الداجنة الى قاعات أخرى قبل فترة وجيزة من الحريق بسبب بلوغها أعمارا معمولا بها داخل المشروع وحسب التعليمات".

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وتابع الحسني انه "في الوقت الذي تشهد المشاريع المحلية تطورا ملموسا دفعت عجلة الاقتصاد للامام وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة للبلاد، انبرى نفر ضال الى العبث بمقدرات المشاريع الحيوية ومنها قطاع الدواجن"، مستنكرا "هذه الأعمال المستهجنة".

واكد "سنبذل كل الجهود في دعم مشاريع الدواجن ودعم المربين ومد يد العون لهم مع الاستمرار بمنع استيراد البيض والدجاج وحسب الخطط العلمية التي وضعتها الوزارة، لتمكين المربين من تحقيق المردود المادي المناسب من مشاريعهم والارتقاء بمستوى تربية وإنتاج البيض واللحوم البيضاء"، لافتا الى انه "ستكون للوزارة مواقف أخرى إزاء كل من تسول له نفسه تخريب الاقتصاد الوطني".

وكان مصدر محلي في محافظة الديوانية أفاد، صباح اليوم الأربعاء (7 آب 2019)، باندلاع حريق في مشروع دواجن الديوانية.

فيما أفاد مصدر مسؤول في إدارة المشروع، اليوم الأربعاء، بأن "أيادي خفية" تقف وراء اندلاع النيران، مشيراً إلى أن الحريق جاء "بفعل فاعل يقف وراءه جهات تضررت من قرار منع الاستيراد الذي اقرته الحكومة مؤخراً".