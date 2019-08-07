التعليم العالي تقرر توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2019– 2020

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2019-2020، مبينة ان ذلك جاء استجابة إلى المناشدات التي وردت إلى الوزارة من قبل الطلبة.

وقال مدير عام دائرة البحث والتطوير غسان حميد عبدالمجيد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على قرار توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2019-2020".

واضاف ان "ذلك جاء لغرض استيعاب اكبر عدد ممكن من الطلبة والتخفيف من طلبات الدراسة خارج العراق".

وتابع ان تم وضع الضوابط الاتية :

Advertisements

اولا_ توسعة القبول وفق الاستحقاق لقناة القبول العام لجميع الاختصاصات والشهادات بواقع ٢ مقعد للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي ولم يحالفهم التوفيق بالقبول وتكون التوسعة بواقع مقعد واحد فقط في حالة وجود متقدم واحد اجتاز الامتحان التنافسي أو عدم وجود متقدمين ممن اجتازوا الامتحان التنافسي وتكون الأولوية القبول الذين اجتازوا الامتحان التنافسي.

ثانيا _ توسعة القبول وفق الاستحقاق لقناة القبول النفقة الخاصة بواقع ٢ مقعد ولجميع الاختصاصات والشهادات وتكون الأولوية للقبول للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي.

ثالثا – توسعة القبول للمتقدمين المشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء بواقع مقعد واحد على ان يتم التنافس عليه وفق أعلى معدل اساس مفاضلة من الفئات المشمولة بقانوني المؤسسة وتكون الاولوية للذين اجتازوا الامتحان التنافسي.

وتابع مدير عام البحث والتطوير انه "تم تخويل الجامعة والكلية مباشرة أو تأجيل دراسة المشمولين لشغل مقاعد التوسعة آنفا وحسب الطاقة الاستيعابية للأقسام العلمية المعنية بالدراسات"، معرباً عن "امنيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمشمولين بالاجتهاد والتوفق العلمي لنيل شهاداتهم العلمية بكل جدارة واستحقاق".