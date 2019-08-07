رسمياً.. الزوراء يتعاقد مع النيجيري سالمون ويليام

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي، عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، ان "الزوراء تعاقد مع اللاعب النيجيري سلمون ويليام لتمثيل الفريق في الموسم القادم".

واوضح ان "وليام سيشكل اضافة قوية للنوارس، خاصة في خط الهجوم واللاعب جاء بناءً على طلب الكادر التدريبي بقيادة حكيم شاكر".



يذكر ان ويليام لعب مع القوة الجوية في الموسم الماضي وقدم مستويات رائعة في الدوري الممتاز.