جحيم قطر وأزمة كشمير.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 7 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون، حقوقيون يطالبون أستراليا بإنقاذ عجوز بريء من جحيم سجون قطر، والسودان يجتث أذرع قطر بالقصر الرئاسي، والجيش الليبي يدمر مقاتلة للمليشيات بمطار مصراتة، ووزير الدفاع التونسي يترشح لانتخابات الرئاسة، وأضخم مجمع أسمدة بالمنطقة.. مصر تحارب الإرهاب بالتعمير.

كما تتابعون أيضا: الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف بناء المستوطنات، وباكستان تطرد سفير الهند وتعلق التجارة بعد أزمة كشمير، وقتيل و10 مصابين في اشتباكات أمام بوابة القصر الرئاسي بعدن، وخاتمي ينتقد نظام خامنئي: لدينا سجناء سياسيون في إيران.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: قطر أكثر دولة "مجهدة مائيا" في العالم.. وإيران تحتل المرتبة الرابعة، وترامب يطالب المركزي الأمريكي بخفض "أكبر وأسرع" للفائدة، وإيران تعترف بهبوط قيمة الريال 3500 مرة في 40 عاما، والذهب يتخطى حاجز 1500 دولار للمرة الأولى في 6 سنوات، وبضائع إسرائيلية فاسدة تضرب أسواق فلسطين بدعم "نيران صديقة"، والسعودية والإمارات تدعمان شعب السودان بتوريد 540 ألف طن من القمح.

وإلى الملاعب تجدون: اقتراب كوتينيو من أرسنال يغري إيفرتون لضم إيوبي، أما في التكنولوجيا فتطالعون: كل ما تريد معرفته عن "جالاكسي نوت 10" قبل الكشف عنه رسميا.

وفي الفن تقرأون: رامي مالك يودع "مستر روبوت" بجزء رابع وأخير في 2019، بينما في المنوعات: هركليز.. ببغاء ضخم عاش قبل 20 مليون عام.

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