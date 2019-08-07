شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: عدن ستبقى آمنة بحكمة العقلاء ودعم «التحالف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، أن المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي المليشيات الحوثية الإرهابيه المدعومة من إيران، والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت الشهيد أبو اليمامه، والأبطال الشهداء في معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي دمرتها عدواناً وبغياً في العام ٢٠١٥.

وشدد آل جابر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأربعاء)، على أن عدن ستبقى آمنة ومستقرة بحكمة العقلاء ودعم التحالف.