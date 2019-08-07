الجيش الليبىي يكشف خسائر الجماعات الإرهابية بعد قصف طائرة الشحن التركية في مصراتة

أحمد أبوعقيل

قال المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن تدمير طائرة الشحن الأجنبية فى مطار مصراته ، كلف الإرهاب حوالى 900 مليون دولار بخلاف ثمن الطائرة، وكانت تحمل شحنه أسلحة مخالفة للقانون.

أضاف خلال مؤتمر صحفى، منذ فترة القيادة العامة تتابع حركة الطيران فى مطار مصراته وما يتم إنزاله، وتم استهدافها بعد إنزال الحمولة على الأرض بضربات قوية بعد تفريغها.

ودمر طيران الجيش الوطنى الليبى، فجر أمس، طائرة شحن تحمل أسلحة في «قاعدة مصراتة» الجوية، للمرّة الثانية خلال أسبوع، وذكر بيان للجيش استهداف القوات الجوية طائرة شحن عسكرية تركية من طراز «اليوشن IL76» فى مطار مصراتة.

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وكانت الطائرة، حسب البيان، تنقل ذخائر وأسلحة من خارج ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية، وجرى استهدافها بصاروخ واحد فقط، بدقة عالية، مراعاة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، إذ لم يخلف أضرارًا جانبية فى المبانى والآليات والأفراد، بينما حذّرت القيادة العامة للقوات المسلحة الدول الأجنبية من دعم الميليشيات بالأسلحة والذخائر والمعدات.

وتابع، أن هناك العديد من الأخبار أن الطائرة الأجنبية كانت تحمل آشياء مدنية، ولكن كنا متواجدين أثناء شحنها وكانت تحمل مواد عسكرية، تم شحنها إلى مصراته، بالمخالفة للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن والجيش الليبى ومخرجات الاتفاق السياسى حول حل المليشيات ووقف تمويلهم حيث أنها مخالفة لكل التشريعات وبالتالى قررنا استهدافها.

وأشار، بعد ضرب الطائرة تحرك رموز الارهاب المتمثلة فى رؤوس الإخوان على مستوى العالم، ولا نعلم ما هى علاقة القرضاوى ووجدى غنيم الإرهابى المصرى.

وأختتم: "كلفت الطائرة الجامعات الإرهابية 900 مليون دولار، وأوكد أنها كانت تحمل مواد دفاع جوى، وتحركت كل قادة الإرهاب وكانوا مستاءين جدا".